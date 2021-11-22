На Россию обрушился мощный циклон: авиарейсы отменяют, автобусы не ходят 1 22.11.2021, 11:11

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Циклон накрыл и Хабаровский край и Камчатку.

На Хабаровский край и Камчатку (Россия) обрушился мощный циклон. Из-за сильного ветра и снегопада было отменено несколько авиарейсов.

Как сообщается «Апостроф» со ссылкой на на сайте мэрии Хабаровска, в регионе введен режим повышенной готовности.

На запасной аэродром Южно-Сахалинска развернули рейсы из Москвы, Охи, Николаевска-на-Амуре и самого Южно-Сахалинска. Самолеты из Иркутска и Зеи отправились в Благовещенск.

Прервано также автобусное сообщение. Из Хабаровска сейчас нельзя уехать во Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и Ванино. В соседней Еврейской автономной области из-за снегопада также отменен ряд внутренних автобусных маршрутов и рейсы в Хабаровск. По прогнозам синоптиков, циклон будет действовать в Хабаровском крае в течение двух дней.

Как сообщает Telegram-канал "РИА Новости", циклон накрыл и Камчатку. В Петропавловске-Камчатском выпала месячная норма осадков. В городе подтоплены дворы, повалены столбы и деревья.

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