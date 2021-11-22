Анджей Дуда: Польша выстоит и не даст слабину 3 22.11.2021, 11:18

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польский президент высоко оценил действия военных на границе с Беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью для издания «Sieci»:

— На нашей границе сегодня беспорядки, но военной проблемой это не является. У нас, напротив, есть соглашение между странами Балтии, что если наступит момент, когда будет нужно воспользоваться четвертой статьей договора НАТО, то мы сделаем это вместе.

Благодаря профессионализму и доблести польских полицейских, пограничной службы, солдаты польской армии, мы выдержим и не дадим слабину.

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