закрыть
22 ноября 2021, понедельник, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда: Польша выстоит и не даст слабину

3
  • 22.11.2021, 11:18
  • 3,282
Анджей Дуда: Польша выстоит и не даст слабину
Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Польский президент высоко оценил действия военных на границе с Беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью для издания «Sieci»:

— На нашей границе сегодня беспорядки, но военной проблемой это не является. У нас, напротив, есть соглашение между странами Балтии, что если наступит момент, когда будет нужно воспользоваться четвертой статьей договора НАТО, то мы сделаем это вместе.

Благодаря профессионализму и доблести польских полицейских, пограничной службы, солдаты польской армии, мы выдержим и не дадим слабину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип