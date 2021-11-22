Анджей Дуда: Польша выстоит и не даст слабину

Анджей Дуда: Польша выстоит и не даст слабину3
- 22.11.2021, 11:18
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Польский президент высоко оценил действия военных на границе с Беларусью.
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью для издания «Sieci»:
— На нашей границе сегодня беспорядки, но военной проблемой это не является. У нас, напротив, есть соглашение между странами Балтии, что если наступит момент, когда будет нужно воспользоваться четвертой статьей договора НАТО, то мы сделаем это вместе.
Благодаря профессионализму и доблести польских полицейских, пограничной службы, солдаты польской армии, мы выдержим и не дадим слабину.