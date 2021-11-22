Режимчик оказался в тупиковой ситуации 22.11.2021, 12:04

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План Синепалого провалился.

- В смутное время живём, товарищи. Правитель с синими пальцами больше не подсказывает опричникам, что делать, план рухнул, - пишет телеграм-канал «БОР».

Европа встала твердо на своей позиции. Мигранты, которые заплатили безумному деду по $20 тысяч и не желают подать документы на беженство официально через посольство, беженцами не являются.

Знаете, как бы жаль не было людей оказавшихся в заложниках у сумасшедшего, позиция Европы максимально понятна.

Представляете, если бы здесь и сейчас вашу дверь или стекло выбила семья мигрантов с детьми? Залазят и говорят: я хочу жить тут, платите мне за это! Потом, осмотревшись по сторонам, говорят: а нет, мы сейчас просто через вас к соседям идём.

Так вот и оказался режимчик в тупиковой ситуации. План не сработал, никто не прогнулся. На откровенное враньё никто не реагирует. Да ещё и часть мигрантов освободились и начали рассказывать как над ними белорусские «миротворцы» издевались. Что делать? Они не знаю. И это сейчас на лицах всех больших начальников, которые отвечают за этот цирк. Вроде как-то оправдываются, да как-то коряво.

Кругом разочарование. Да ещё и санкции совсем скоро начнут работать по-полному, а вопросы остаются открытыми. Как быть дальше?

Понятно, что те, кто запачкал свои руки, будет держаться за режим до последнего, они пойдут ко дну на этом судне, слишком тяжёлый у них кейс. Но обычные беларусы тонуть не должны. Хватит пострадавших от действий режима. Хватит слез наших матерей и жён. Хватит разрушенных судеб. Пора всё исправить. Работы будет очень много. За 27 лет все прогнило и поросло плесенью, но если каждый из нас приложит к общему делу хоть пол силы, мы сможем отмыть Беларусь.

Оставайтесь дома. Проявите храбрость и отвагу. Трудные времена требуют твердых решений.

Бастуй, Беларусь.

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