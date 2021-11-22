Турция пробует Россию на зуб Telegram-канал «СерпомПо»

22.11.2021, 12:11

Отсутствие большого стиля видно во всем.

Пресс-секретарь главы Кремля Песков прокомментировал фото, на котором глава Турции Эрдоган держит карту тюркского мира, куда входит территория России:

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, о чем я могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом»

К твоей земле тянут руку, а ты говоришь в ответ, хихикая, что «это нормально». Интересно, как бы отреагировали китайские товарищи, если бы глава какой-то страны начал пестовать идею тибетского или уйгурского единства, показывая карты, на которых китайская земля включена в иные образования?

На Востоке любят силу. А комментарий Пескова – это демонстрация слабости России, вялости ее верхов.

И дело не только в усилившейся Турции, и уж совсем не в непосредственных угрозах территории России с ее стороны. Оно в иной, долгосрочной стратегической игре.

За реакцией России, должно быть, внимательно наблюдают еще одни – китайские глаза. То, что они видят, не похоже на силу. Это – потеря лица.

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