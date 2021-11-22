«Сосед, давай танцуй»: Приключения белоруса, снявшего жилье в Санкт-Петербурге 4 22.11.2021, 12:18

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История про странных арендодателей.

Мир не без добрых людей и не без странных арендодателей. «Онлайнер» опубликовал историю Николая, который уже много лет живет в Санкт-Петербурге и, как и все приезжие, начинал свой путь в чужом городе со съемных квартир и комнат.

— Квартирный вопрос у меня уже давно благополучно решен, но начиналось все не так гладко, — вводит в курс дела Николай. — Сначала я снял просторную комнату в современном доме в двушке, где во второй комнате жил хозяин. Мужчина этот (выходец из одной из кавказских республик, душевный человек) зарабатывал тем, что сдавал три комнаты (включая эту) и «бомбил» по ночам. Живя в Минске, я вплотную не сталкивался с такими людьми и не знал еще, какие от них можно ожидать причуды. А их набралось немало.

Начнем с самого безобидного: собственник оказался чересчур экономным в плане электроэнергии. Стирать разрешалось только после полуночи (когда тариф падает) и только когда наберется полное ведро с бельем. Он крутил носом от того, что на моей работе нужно носить рубашки (несмотря на то, что у меня их было 10 светлых, то есть стирал их я ровно раз в две недели).

И главное — он запрещал стирать носки и трусы, так как они, видите ли, загрязняют стиральную машину.

Понятно, что я их все равно стирал: по ночам, когда хозяин уезжал таксовать. А еще у него были странные отношения с продуктами: он умудрялся почти ничего не хранить в холодильнике и каждую неделю недвусмысленно намекал, что можно обойтись и без него. Однажды он мне вынес мозг за невыключенный свет в туалете. И хоть я не помню, оставлял его таким или хозяин это придумал, я «компенсировал» ему 100 российских рублей (реально по счетчику набежало рублей 15).

Электроэнергия — это цветочки, да я и сам за разумную бережливость, так что с этим можно было жить. Ягодки — поведение хозяина. Он считал нормальным каждые полчаса-час стучаться ко мне в дверь и лезть с разговорами о жизни, которые заканчивались тем, что я «какой-то неинтересный», а он искал соседа, чтобы ему «не было скучно». Он любил взять гармошку, открыть на балконе окна и сделать свидетелями своего паршивенького «творчества» и меня, и всю улицу.

Также он мог разбудить меня в два часа ночи, потому что приготовил какое-то свое блюдо и его именно сейчас нужно заценить. А все, что готовил я, было для него из разряда «как это можно есть?». За свинину он мне и вовсе устроил взбучку: мол, это огромный грех и Аллах меня за такое накажет. Как и за алкоголь: я хоть и не выпивал в комнате, но пару раз мог себе позволить прийти домой под легким градусом.

Особенные отношения у него были с женщинами и друзьями. Для женщин он обладал каким-то непонятным мне обаянием. На одну из таких дам он запал и все намекал мне, что та хочет к нему переехать, и если он согласится, то я съеду. Но тезис, что она будет жить бесплатно, перевешивал аргументы о том, что дама куда привлекательнее и интереснее, чем я.

Однажды я пригласил к себе дальнюю родственницу, так он к ней откровенно клеился и все просил ее позвать подруг, тогда он позовет друзей. Прямо как в песне Слепакова. Больше я гостей туда не водил…

Друзья у него были другого плана: его национальности или из Средней Азии, приходили к нему в гости большой компанией, что-то варили на кухне, ели, обсуждали на своем языке что-то свое.

А иногда он меня просил впустить этих «друзей» ко мне переночевать (слава Богу, не на моей кровати), так как у меня же места больше, чем у него. Ну да, логично…

Еще сосед-хозяин мог ни с того ни с сего начать громко петь песни и плясать, подталкивая меня: мол, «сасэд, давай танцюй». Да, он говорил с акцентом. Любимая тема для разговоров — бесконечная генерация бизнес-идей а-ля «думаю открыть ларек с шавермой, точно выстрелит», при этом он в жизни ни дня не работал на официальной работе или даже в мелком бизнесе. Я так и не понял, как у него оказалось две комнаты и квартира. Те комнаты он, к слову, сдавал гостям из Средней Азии плотностью человек 10 на квадратный метр.

Моего терпения хватило на 3,5 месяца. Однажды я высказал соседу, что он меня достал дергать, на что он мне дал двое суток на сборы. Да и я к тому моменту уже три недели просматривал варианты.

Вероятность найти что-либо стоящее за такой срок была маленькой, и я согласился на временный вариант: поселиться с семьей с двумя детьми в двушке. Религиозная семья решила, что лучший способ увеличить заработок — это не выйти женщине на работу, а главе семейства сменить свою низкооплачиваемую работу на более оплачиваемую, а сдать «лишнюю» комнату.

Но прелестей жизни с таким семейством я тогда еще не осознавал. Хотя сразу скажу, что все претензии у меня к ним — только к шуму и тесноте, других странностей не было. Семья оказалась хотя бы не пьющей и не ругающейся сутками напролет. Шум создавала их младшая дочь, которая оказалась «гиперактивным» ребенком. Я слушаю каждую ночь концерты — «ну этожеребенок», я в выходной днем создаю намек на шумную деятельность (например, смотрю видео на ноутбуке) — «этожеребенок, ему спать надо». Такое ощущение, что весь день.

И мать, разумеется, постоянно дома, а если быть точнее — почти всегда на кухне. По всей квартире грязь, сырое сохнущее белье и игрушки под ногами. А в крохотной прихожей разместили единственную радость старшего ребенка — велосипед, о который все постоянно спотыкались. Для полноты картины не хватало какого-нибудь крупного домашнего животного.

Чтобы попасть на крохотную кухню, мне надо было прямо подлавливать момент, так как она была всегда занята или хозяйкой, или всем семейством, которое ест, или их старшим сыном, который здесь нашел единственное относительно спокойное место для уроков.

Мне искренне жаль было малого, особенно учитывая, что раньше сдаваемая комната была его комнатой.

Дабы минимизировать походы на кухню, я в комнате организовал целый «филиал» кухни: поставил чайник, микроволновку, по два предмета посуды, выделил полку под еду, которая не портится, держал пятилитровую бутыль воды. А вот по утрам воевать за ванную и туалет было сложнее: я пытался выяснить, какой у семейства график, и даже поговорить об этом, но без толку, так как график подстраивался под дочку, которая могла проснуться когда угодно. В итоге попадание в ванную или туалет утром порой превращалось в лотерею, и на работу я ехал с влажными салфетками и зубной пастой со щеткой.

Последняя капля: я узнал, что хозяйка на пятом месяце беременности, а это сулило мне скорое «счастье» в виде уже двух грудных детей, ревущих в режиме нон-стоп, и еще большей тесноты. Я и так с первого же месяца жизни там искал другие варианты, в итоге спустя три месяца покинул счастливое многодетное, но не совсем здравомыслящее семейство. И больше у меня таких историй не появлялось. Но опыт был ценным, и сейчас я обе квартиры вспоминаю с легкой улыбкой.

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