Политолог: Путин мог говорить с Лукашенко о новых выборах 5 22.11.2021, 12:48

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Фото: ТАСС

Глава Кремля напомнил белорусскому диктатору о его уязвимости.

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский в комментарии udf.by отметил, что возможно Путин решил напомнить Лукашенко о его уязвимости.

«Сразу после этой фразы Путин заговорил о процессе интеграции. Публично тема интеграции поднимается в дружественном тоне, но на самом деле это предмет многочисленных разногласий между белорусским режимом и Кремлем. Но не исключаю, что это было нечто большее, чем намек на уязвимость. Слова Путина могут быть продолжением иных красноречивых явлений: острая критика Лукашенко на НТВ и «утечка» в СМИ опросов ВЦИОМ, которые показали, что репутация Лукашенко в белорусском обществе намного хуже, чем любого известного оппозиционера, будь то Тихановская, Бабарико или Латушко. Вполне возможно, что в преддверии референдума Кремль собирается оказывать на Лукашенко более сильное давление», – считает Рудковский.

Что могли обсуждать Путин и Лукашенко в телефонном разговоре?

«Вполне возможно, что этот созвон касался самой тяжелой для Лукашенко темы – необходимости провести реальную, а не косметическую конституционную реформу и провести новые выборы, в процессе которых Кремль смог бы провести кастинг среди потенциальных пророссийских сил. Лукашенко для Кремля – это временное решение», – сказал Рудковский.

Несут ли слова Путина угрозу для Лукашенко?

«Для чиновников, особенно силовиков, позиция Кремля имеет важное значение. Но слова были сказаны в такой форме, что их пока что невозможно истолковать как сигнал о кардинальном изменении политики Кремля. Конечно, они не укрепляют позиции Лукашенко, но нельзя сказать, что представляют угрозу», – полагает Рудковский.

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