Польская разведка: Нелегалы и белорусские силовики, нападающие на польскую границу, становятся более агрессивными

Польская разведка: Нелегалы и белорусские силовики, нападающие на польскую границу, становятся более агрессивными5
- 22.11.2021, 13:03
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Атаки проходят под полным контролем режима Лукашенко.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын прокомментировал ночные атаки на границу Польши. Напомним, вчера 346 человек пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу.
Służby białoruskie wciąż kierują na naszą granicę agresywne grupy cudzoziemców. W czasie ataków na linię graniczną białoruscy funkcjonariusze wspierają próby nielegalnego dostania się do RP.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021
Grupy podejmujące takie próby oraz białoruscy funkcjonariusze są coraz agresywniejsi. https://t.co/EeytqLGEIK
«Белорусские службы продолжают направлять на нашу границу агрессивные группы мигрантов. Во время атак на пограничную линию белорусские офицеры поддерживают попытки нелегального проникновения в Польшу.
Группы, предпринимающие такие попытки, а также белорусские силовики, становятся все агрессивнее», — заявил Станислав Жарын.