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Польская разведка: Нелегалы и белорусские силовики, нападающие на польскую границу, становятся более агрессивными

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  • 22.11.2021, 13:03
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Польская разведка: Нелегалы и белорусские силовики, нападающие на польскую границу, становятся более агрессивными

Атаки проходят под полным контролем режима Лукашенко.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын прокомментировал ночные атаки на границу Польши. Напомним, вчера 346 человек пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу.

«Белорусские службы продолжают направлять на нашу границу агрессивные группы мигрантов. Во время атак на пограничную линию белорусские офицеры поддерживают попытки нелегального проникновения в Польшу.

Группы, предпринимающие такие попытки, а также белорусские силовики, становятся все агрессивнее», — заявил Станислав Жарын.

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