«Ситуация беспрецедентная»: Облигации российской «Роснано» рухнули на угрозе дефолта 6 22.11.2021, 13:04

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Долги госкорпорации инноваций стали мусорными за один день.

Облигации «Роснано» (российской компании, созданной в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий») обвалились на торгах в понедельник после того, как госкорпорация инноваций сообщила, что ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации своих «непропорциональных» долгов, пишет finanz.ru.

Бумаги компании, которая еще в пятницу рынок оценивал почти как государственный долг, в одночасье стали «мусорными» и торгуются с доходностью десятки и сотни процентов годовых.

Самый жесткий удар испытали на себе бонды, которые «Роснано» должна погасить уже в ближайшие дни - 1 декабря. В моменте они падали на 31% - до 69% от номинала, а на 12.17 мск торгуются по 86% от номинала с доходностью 48000% годовых.

Облигации с погашением в марта 2024 года, по которым «Роснано» в декабре предстоит заплатить купон стоят 80% от номинала теряя в цене 15%, а в первые минуты сессии на МосБиржи теряли треть стоимости. Их текущая доходность - 17,16% годовых.

Котировки облигаций 2028 года погашения падали на 25%, прежде чем отскочить до 86,6% от номинала (доходностью 57% годовых).

Сообщение «Роснано» о переговорах с крупными держателями долга, опубликованное вечером в пятницу, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Компания заявила, что ее «текущая финансовая модель требует корректировок», а кредиторам предложила компромисс», который позволит «избежать наиболее негативных сценариев».

«Ситуация беспрецедентная», - говорит Константин Святный, главный управляющий УК «Атон-менеджмент». Хотя долг «Роснано» невелик в масштабах рынка (в обращении облигации на 71,5 млрд рублей), ее обязательства обеспечены госгарантиями, поэтому инвесторы и рейтинговые агентства воспринимали их как квазисуверенный долг - наравне с бумагами ВЭБа или ДОМ.РФ.

Инвесторы полагали, что компании вроде «Роснано» всегда получат господдержку. И происходящее стало полной неожиданностью, Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК «Альфа-капитал».

«Очень странно, что ситуацию довели до такого состояния», - рассуждает он: реструктуризация станет для рынка сигналом, что государство не помогает компании и ей нужно справляться самостоятельно.

А таких возможностей немного. Получив от государства имущественный взнос на 130 млрд рублей в 2007 году, за 13 лет существования компания накопила 96,5 млрд рублей чистого убытка.

На начало 2021 года на ее счетах было 790 млн рублей денежных средств и их эквивалентов, тогда как обязательства достигали 88 млрд рублей (в 111 раз больше). По итогам прошлого года операционного денежного потока «Роснано» едва хватило на выплаты процентов по займам.

«Иллюзий быть не должно - инвесторам, вероятно, будут предложены варианты реструктуризации или изменения параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций», - говорит Святный.

Дефолт или реструктуризация долга «Роснано» заставит рынок переосмыслить фактор господдержки для всех квазисуверенных заёмщиков, предупреждает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. А возможно, высветит проблемы и для всей модели госэкономики, считает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Целый ряд компаний считаются обеспеченными неформальной госгарантией, поэтому занимают лучше и дешевле, их рейтинги выше - от «Автодора» до РЖД. «Это экономит много денег при привлечении средств. В случае реструктуризации долгов «Роснано», государство будет занимать дороже. Да и сложнее будет занимать в долгосрок. Рынок весьма злопамятен», - указывает Коган.

Ситуация с «Роснано» - понятный повод для биржевой паники, к которой рынок российских облигаций шел с весны этого года, говорит Алексей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

Следствием станет серьезный пересмотр рисков и росту доходностей по бумагам других подобных госкомпаний, тем более что качество некоторых из них вызывает вопросы, а рейтинги держатся прежде всего на ожиданиях, что государство в случае чего поможет, отмечает Святный.

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