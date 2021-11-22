Бастующий токарь МТЗ: С 1 ноября взял положенный по закону отпуск 22.11.2021, 13:12

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фото: reuters

Он решил для себя, что никакая работа не стоит здоровья и жизни.

Один из работников Минского тракторного завода (МТЗ) обратился в редакцию телеграм-канала «БОР» и рассказал, как он остался дома:

- Работаю на МТЗ токарем в службе механика. Цех указывать не буду по понятным причинам. С 1 ноября взял положенный по закону отпуск. Сегодня утром позвонил механик, отзывает из отпуска на работу. Причина проста - некому работать. За последний год ушли на пенсию два токаря. Нас осталось трое. Вызывают из отпуска потому, что сегодня ночью в больнице умер токарь от короновируса. Второй работник, который должен был работать во вторую смену, вышел в первую. То есть, вторая смена осталась без токаря.

Я отказался выходить несмотря на то, что механик грозится уволить меня. Отказался потому, что просто боюсь за свое здоровье. Мы уже все знаем о распространении короновируса, об инкубационном периоде. Я понимаю, что умерший человек до четверга был на работе, обедал со всеми в одной комнате отдыха, общался с бригадой.

Сейчас разносчиком может быть любой. Понятное дело, на карантин никого не посадят, люди будут дальше болеть и умирать. Я решил для себя, что никакая работа не стоит здоровья и жизни. Так что, вероятно, в скором времени я стану безработным. Безработным, но живым и здоровым.

Телеграм-канал «БОР» пожелать сил и терпения читателю и напомнил всем: никакие деньги, никакая работа, никакие путевки в санатории от провластных профсоюзов не вернут вам жизнь и здоровье.

Думайте о себе и своих близких! Оставайтесь дома.

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