США, Британия и Австралия подписали договор об атомных субмаринах 22.11.2021, 13:19

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Это первый договор, подписанный в рамках оборонного альянса AUKUS.

В Австралии официально стартовала программа оснащения военно-морских сил атомными подводными лодками в рамках оборонного альянса с США и Великобританией AUKUS. Об этом сообщает AFP.

22 ноября глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с временным поверенным в делах США Майклом Голдманом и верховным комиссаром Великобритании Викторией Тределл подписал соглашение, предусматривающее взаимный обмен конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.

Это первое публично подписанное соглашение по технологии с тех пор, как три страны объявили в сентябре о создании оборонного альянса AUKUS для противодействия стратегической напряженности в Тихоокеанском регионе, где нарастает китайско-американское соперничество.

Сделка поможет Австралии завершить 18-месячный процесс закупок подводных лодок, сказал Даттон после подписания.

Детали закупок еще не определены, включая то, выберет ли Австралия судно на базе американских или британских атомных подводных лодок.

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