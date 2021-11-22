закрыть
22 ноября 2021, понедельник, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет зима в Беларуси?

6
  • 22.11.2021, 13:29
  • 10,260
Какой будет зима в Беларуси?

Прогноз метеоролога.

О том, когда в Беларусь придет настоящая зима и выпадет снег, рассказал белорусский метеоролог Дмитрий Рябов, пишет aif.by.

Мировые прогностические центры сообщают, что в предстоящем сезоне преимущественно ожидается преобладание циклонов с осадками в виде снега и характерной пасмурной погодой. Если этот сценарий оправдается, то средний температурный фон будет на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму.

Декабрь и февраль будут немного теплее характерной для этих месяцев погоды, а вот январь в основном будет в рамках климатическим нормам. Синоптик также отметил, что, время от времени, умеренные морозы будут сменяться оттепелями.

В ближайшую зиму среднее количество осадков ожидается выше климатической нормы. В среднем - 115 мм осадков. Чаще всего в виде снег. Во время оттепели ожидаются дождь и дождь с мокрым снегом. Не обойдется и без метелей, сильного ветра, туманов и гололедицы.

Дмитрий Рябов также напомнил, что долгосрочный прогноз является вероятностным, а его оправдываемость составляет порядка 70%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип