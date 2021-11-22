Какой будет зима в Беларуси? 6 22.11.2021, 13:29

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Прогноз метеоролога.

О том, когда в Беларусь придет настоящая зима и выпадет снег, рассказал белорусский метеоролог Дмитрий Рябов, пишет aif.by.

Мировые прогностические центры сообщают, что в предстоящем сезоне преимущественно ожидается преобладание циклонов с осадками в виде снега и характерной пасмурной погодой. Если этот сценарий оправдается, то средний температурный фон будет на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму.

Декабрь и февраль будут немного теплее характерной для этих месяцев погоды, а вот январь в основном будет в рамках климатическим нормам. Синоптик также отметил, что, время от времени, умеренные морозы будут сменяться оттепелями.

В ближайшую зиму среднее количество осадков ожидается выше климатической нормы. В среднем - 115 мм осадков. Чаще всего в виде снег. Во время оттепели ожидаются дождь и дождь с мокрым снегом. Не обойдется и без метелей, сильного ветра, туманов и гололедицы.

Дмитрий Рябов также напомнил, что долгосрочный прогноз является вероятностным, а его оправдываемость составляет порядка 70%.

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