Заместитель госсекретаря США: Мы готовим новые санкции против режима Лукашенко 5 22.11.2021, 13:30

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Вашингтон и его союзники будут координировать давление на Минск.

Заместитель госсекретаря США Узра Зея в интервью «Белсату» заявила, что США готовят новые санкции против режима Лукашенко:

— Я могу вам сказать, что мы постоянно проводим консультации с правительством Литвы и нашими европейскими союзниками. Координируясь с партнерами, мы готовим новые санкции, которые станут ответом режиму за нынешние посягательства на демократию, права человека, международные нормы. Я думаю, что очень важно не прекращать этого давления, также как и усиливать международную — в частности, трансатлантическую — солидарность.

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