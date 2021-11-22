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На МКАД столкнулись фура, Volkswagen и милицейское авто

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  • 22.11.2021, 13:39
  • 8,022
На МКАД столкнулись фура, Volkswagen и милицейское авто
фото: ГАИ МИНСК

Причины ДТП устанавливаются.

Авария с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД, сообщили в ГАИ.

Происшествие случилось 22 ноября, около 11.45. По информации инспекторов, на 3-м километре внешнего кольца МКАД столкнулись Volkswagen, фура DAF и милицейский автомобиль.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

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