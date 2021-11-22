На МКАД столкнулись фура, Volkswagen и милицейское авто

На МКАД столкнулись фура, Volkswagen и милицейское авто5
- 22.11.2021, 13:39
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Причины ДТП устанавливаются.
Авария с участием автомобиля оперативного назначения произошло на МКАД, сообщили в ГАИ.
Происшествие случилось 22 ноября, около 11.45. По информации инспекторов, на 3-м километре внешнего кольца МКАД столкнулись Volkswagen, фура DAF и милицейский автомобиль.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.