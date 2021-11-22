Французский город заплатит деньги жителям, которые посадят дерево на своей земле 3 22.11.2021, 13:59

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Чтобы получить деньги, горожане должны посадить одно из традиционных для этой местности деревьев.

Резе, пригород французского города Нант, заплатит 50 евро жителям, которые посадят дерево на своей частной земле, пишет «Евро пульс».

Чтобы получить деньги, горожане должны посадить одно из «традиционных» для этой местности деревьев – например, клен, березу, дуб или яблоню (всего мэрия составила список из 80 местных видов). Выплата компенсирует 50% стоимости посадки дерева.

Резе уже некоторое время поддерживает инициативные группы горожан, которые занимаются озеленением городского пространства. Мэрия уже наполовину финансирует коллективные садовые проекты (например, мини-сады перед многоквартирными домами).

Недавно в польском городе Калиш власти также начали поощрять местных жителей за озеленение своих территорий многолетними растениями — их освободили от налога на недвижимость.

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