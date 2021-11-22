The Guardian объясняет, почему много американцев недовольны работой Джо Байдена 7 22.11.2021, 14:11

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Джо Байден

фото: reuters

Рейтинги президента США падают.

Популярность американского президента Джо Байдена падает. Одной из причин может быть то, что высокие ожидания избирателей неизбежно развеяли их надежды, приводит статью The Guardian «Зеркало недели. Украина».

С одной стороны, Америка переполнена относительно хорошими новостями. Безработица уменьшается, зарплаты растут, доверие потребителей восстанавливается, люди тратят больше (розничные продажи выросли на 1,7% в октябре).

COVID частично отступает, по крайней мере, среди тех, кто вакцинирован. А две большие части законодательной повестки Байдена – план спасения экономики на 1,9 триллиона долларов и недавний инфраструктурный план на 1,2 триллиона долларов, были введены в действие.

При этом значительная часть американцев недовольна политикой Джо Байдена.

Рейтинг одобрения работы Байдена на 12 пунктов ниже, чем тогда, когда он только вступил в должность. Сейчас его рейтинг составляет всего 41%.

Приблизительно такой рейтинг был у предшественника Байдена – Дональда Трампа в течение большей части его президентства.

Большинство респондентов говорят, что если бы промежуточные выборы состоялись сегодня, они бы поддержали кандидатов от Республиканской партии.

Более 60% респондентов заявили, что демократы не решают основных проблем американцев. А у кандидатов в Конгресс от Республиканской партии есть много шансов одержать победу на промежуточных выборах.

Почему же общественность так критикует президента и Демократическую партию, даже несмотря на то, что новости об экономике и пандемии достаточно обнадеживающие, а значительная часть повестки Байдена уже введена в действие.

Некоторые обвиняют Байдена и демократов в плохой коммуникации с населением. И в этом есть часть истины. Даже сейчас большинство американцев не слишком четко ориентируются в повестке дня Байдена.

Но это не может быть основной причиной такого парадокса, поскольку неудачи демократов в коммуникации с обществом в США всегда имели место.

Некоторые обвиняют республиканские СМИ. Но и здесь проблема возникла еще до нынешнего парадокса. Ведь в течение, по меньшей мере, четырех десятилетий основные СМИ в США сосредотачивались на конфликтах, спорах и скандалах, поскольку хорошие новости привлекают меньше внимания.

Часть американцев считают, что Демократическая партия на самом деле не хочет серьезных социальных изменений, но такой взгляд также не является чем-то новым.

Как тогда объяснить падение рейтингов Байдена? Скорее всего, это разбитые надежды. После четырех лет президентства Трампа и пандемии американцы хотели оставить все кризисные моменты позади, начать все сначала и перезагрузить страну.

Байден, как достаточно умеренный политик, пообещал именно такой курс. А когда демократы снова «захватили» Сенат, ожидания американцев еще больше выросли.

Однако эти ожидания, вероятно, невозможно было оправдать, когда все основные структурные проблемы все еще никуда не исчезли, Трамп до сих пор сохраняет влияние, неравенство растет, инфляция подрывает повышение заработной платы, а штамм коронавируса дельта продолжает уносить жизни.

Неоправданные ожидания вызывают недовольство у людей. В то же время, Байден и демократы могут со временем получить от этого выгоду, если положительные последствия инициатив президента будут по-настоящему ощутимы, резюмирует издание.

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