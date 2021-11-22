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Польша депортирует около 200 нелегалов, прорвавшихся из Беларуси

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  • 22.11.2021, 14:16
  • 8,014
Польша депортирует около 200 нелегалов, прорвавшихся из Беларуси

В основном речь идет об иракцах.

Власти Польши намерены депортировать из страны порядка 200 мигрантов. Как заявила официальный представитель Пограничной стражи республики Анна Михальская, в течение этой недели они будут отправлены на родину.

"На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. Мы намерены депортировать около 200 лиц, в том числе 10 организаторов нелегальной миграции", - рассказала Михальская. По ее словам, в основном речь идет об иракцах.

В настоящее время идет согласование вывозных рейсов с принимающими сторонами. Как только формальности будут завершены, будет организован первый рейс. На нем в Ирак планируется отправить 80 человек.

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