Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однушки в Минске 4 22.11.2021, 14:18

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Их стоимость не превышает $ 40 тысяч.

На вторичном рынке квартир в Минске можно найти различные предложения. А если хочется сэкономить на квадратных метрах, но вложиться в ремонт и воплотить все планировочные и интерьерные мечты? Если денег совсем впритык, но есть силы самому делать ремонт? Realt.by выбрал самые бюджетные однокомнатные квартиры — их стоимость не превышает $ 40 тысяч.

На ул. Широкая (Зеленый луг)

Однушка продается в панельном девятиэтажном доме на улице Широкой, 24. Ее общая площадь составляет 33 квадратных метра (жилая — 16, кухня — 7,5). Расположена на первом этаже. Дом построен в 1972 году. Недавно проведен капитальный ремонт.

— В квартире хорошая планировка. Встроенные шкафы в коридоре не забирают пространство. Большая ванная комната, просторная квадратная кухня. В квартире никто не прописан, свободна от мебели и полностью готова к ремонту, — пишет автор объявления.

Здесь деревянные полы и окна. Санузел раздельный. Окна с видом на сквер. В районе несколько детских садов и школ, поликлиника, магазины, аптеки, банки, парки, лес, водохранилище. Остановки общественного транспорта возле дома, удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 37 000.

На ул. Кнорина (м. Парк Челюскинцев)

В доме на улице Кнорина, 8/Б продается однокомнатная квартира общей площадью 30,5 м² (жилая — 19,5, кухня — 6). Дом панельный, пятиэтажный, построен в 1963 году. В 2016 проведен капремонт.

Квартира расположена на пятом этаже. В ней совмещенный санузел. Установлены стеклопакеты, пол дощатый, батареи чугунные. Продается вместе с новой плитой. Есть встроенный шкаф.

Преимущество расположения дома — непосредственная близость к станции метро «Парк Челюскинцев». Можно дойти за 10 минут. Также рядом много детских садов, школы, детская поликлиника, магазины, парки, сквер, аптеки, банки.

Цена: $ 39 000.

На ул. Ротмистрова (Шабаны)

Однокомнатная квартира продается на первом этаже в панельном доме на улице Ротмистрова, 36−1. Ее общая площадь — 34 «квадрата» (жилая — 18, кухня — 9). В доме 10 этажей. Он построен в 1991 году.

В объявлении указывают, что в оконных проемах установлены стеклопакеты. Благодаря удачному расположению квартиры (окна выходят на Запад) летом здесь не жарко, зимой не холодно, а вечером можно наблюдать красивый закат. Также установлена металлическая входная дверь.

В минуте от дома находится конечная остановка общественного транспорта. До станции метро «Могилевская» ехать не более 10 минут. В шаговой доступности несколько школ и детских садов, магазины, банк, поликлиника, банно-оздоровительный комплекс, бассейн.

Цена: $ 36 000.

На ул. Харьковская (р-н пр-т Пушкина)

Однокомнатная квартира продается в четырехэтажке на улице Харьковская, 86. Дом кирпичный, построен в 1959 году. Капитальный ремонт проведен в 2020 году с заменой всех коммуникаций.

Общая площадь квартиры 28 квадратных метров (жилая — 16,5, кухня — 5). Квартира расположена на втором этаже. Установлены металлическая входная дверь, счетчики воды и газа. Полы и окна деревянные. Санузел совмещенный. Есть застекленный балкон.

Возле дома школы, детские сады, магазины, сквер, взрослая и детская поликлиники. До станции метро «Пушкинская» 10 минут на общественном транспорте.

Цена: $ 37 000.

На ул. Котовского (м. Автозаводская)

«Однушка» площадью 31 квадратный метр (жилая — 19, кухня — 7) продается в доме на улице Котовского, 3. Она находится на первом этаже. Дом кирпичный, двухэтажный, 1953 года постройки.

В квартире высокие потолки — 3 метра. Установлены металлическая входная дверь, сигнализация, стеклопакеты, счетчики воды. Напольное покрытие — ламинат. Жилье продается с мебелью и бытовой техникой. Санузел совмещенный. За квартирой закреплено подвальное помещение.

От дома до станции метро «Автозаводская» 5−7 минут пешком. В районе развита инфраструктура — детские сады, школы, поликлиники, множество магазинов, банк, аптеки, стадион.

Цена: $ 35 000.

На ул. Бородинская (р-н Лошицкого парка)

В доме на улице Бородинская, 31 продается однокомнатная квартира. Общая площадь 30 квадратных метров (жилая — 17,5, кухня — 6). Расположена на четвертом этаже. Дом кирпичный, четырехэтажный, построен в 1962 году. В 2021 году сделан капитальный ремонт.

В квартире деревянные полы, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Санузел совмещенный.

Развито транспортное сообщение. Остановка рядом с домом. До метро и центра города можно добраться без пересадок за 20 минут. Есть вся необходимая инфраструктура — детские сады, школы, магазины, поликлиника, аптека, банк, парк с велодорожкой.

Цена: $ 37 300 с торгом.

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