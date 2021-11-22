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Польша показала, как белорусские военные ослепляют лазером пограничников

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  • 22.11.2021, 14:38
  • 4,452
Польша показала, как белорусские военные ослепляют лазером пограничников

Фотофакт.

Министерство обороны Польши опубликовало фото атаки на границу со стороны нелегалов, сопровождаемых белорусскими военными.

Польское ведомство заявило, что белорусcкие силовики контролировали мигрантов и ослепляли польских пограничников лазерами. Ранее сообщалось, что 150 мигрантов вчера пыталась прорвать границу недалеко от польской деревни Дубиче-Церкевне.

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