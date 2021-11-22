Польша показала, как белорусские военные ослепляют лазером пограничников

Польша показала, как белорусские военные ослепляют лазером пограничников6
- 22.11.2021, 14:38
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Фотофакт.
Министерство обороны Польши опубликовало фото атаки на границу со стороны нелегалов, сопровождаемых белорусскими военными.
Польское ведомство заявило, что белорусcкие силовики контролировали мигрантов и ослепляли польских пограничников лазерами. Ранее сообщалось, что 150 мигрантов вчера пыталась прорвать границу недалеко от польской деревни Дубиче-Церкевне.
Fotografie z Dubicz Cerkiewnych. Wczoraj 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Atak był nadzorowany przez Białorusinów. Białoruskie służby m. in. oślepiały naszych żołnierzy i funkcjonariuszy laserami. pic.twitter.com/NeQdkmNo7T— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 22, 2021