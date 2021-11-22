Россиянин незаконно въехал в Беларусь и попытался дать взятку сотруднику ГАИ

Россиянин незаконно въехал в Беларусь и попытался дать взятку сотруднику ГАИ4
- 22.11.2021, 14:48
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Он оставил деньги в служебном автомобиле.
Водитель из России пытался дать взятку сотруднику ГАИ в Могилеве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.
Ночью 21 ноября наряд ДПС остановил BMW. За рулем автомобиля находился 29-летний россиянин. Выяснилось, что с марта этого года ему запрещен въезд в Беларусь, поэтому для разбирательства мужчине было предложено проследовать в РОВД.
— Водитель решил откупиться, предложив инспектору 5 тысяч российских рублей. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, он оставил деньги в служебном автомобиле. На место была вызвана следственно-оперативная группа, — рассказали в милиции.