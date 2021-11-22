Финляндия собирается стать самой грамотной страной в мире к 2030 году

Финляндия собирается стать самой грамотной страной в мире к 2030 году1
- 22.11.2021, 15:01
Для этого в стране создали специальное национальное агентство по обучению грамоте.
Финляндия собирается стать мировым лидером по уровню грамотности к 2030 году. Для этого в Финляндии создали специальное национальное агентство по обучению грамоте, пишет «Евро пульс».
Через консультационные центры, образовательные учреждения и библиотеки агентство будет способствовать обеспечению равного доступа граждан к получению навыков чтения и письма.
Кроме того, для граждан собираются расширить возможности для обучения анализу графических данных (картинок с графикой или статистикой), а также критическому анализу материалов СМИ.
Финляндия занимает 31-е место в мировом рейтинге грамотности, который составляет ЮНЕСКО (рейтинг возглавляет Ватикан).