Финляндия собирается стать самой грамотной страной в мире к 2030 году 1 22.11.2021, 15:01

Для этого в стране создали специальное национальное агентство по обучению грамоте.

Финляндия собирается стать мировым лидером по уровню грамотности к 2030 году. Для этого в Финляндии создали специальное национальное агентство по обучению грамоте, пишет «Евро пульс».

Через консультационные центры, образовательные учреждения и библиотеки агентство будет способствовать обеспечению равного доступа граждан к получению навыков чтения и письма.

Кроме того, для граждан собираются расширить возможности для обучения анализу графических данных (картинок с графикой или статистикой), а также критическому анализу материалов СМИ.

Финляндия занимает 31-е место в мировом рейтинге грамотности, который составляет ЮНЕСКО (рейтинг возглавляет Ватикан).

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