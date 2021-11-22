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Минздрав Беларуси озвучил последние данные по коронавирусу

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  • 22.11.2021, 16:18
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Минздрав Беларуси озвучил последние данные по коронавирусу

По официальным данным, за сутки в стране зарегистрированы 1713 новых пациентов с COVID-19.

За сутки в стране зарегистрированы 1713 новых пациентов с COVID-19, выписаны 1450 человек, умерли — 17. Такие данные приводит официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 641 919 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 626 328 человек, умерли 4965 человек.

За минувшие сутки выполнено 14 263 теста. Всего в стране проведено 10 223 286 тестов. Как вы думаете, какие настоящие цифры?

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