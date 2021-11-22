Минздрав Беларуси озвучил последние данные по коронавирусу

Минздрав Беларуси озвучил последние данные по коронавирусу2
- 22.11.2021, 16:18
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По официальным данным, за сутки в стране зарегистрированы 1713 новых пациентов с COVID-19.
За сутки в стране зарегистрированы 1713 новых пациентов с COVID-19, выписаны 1450 человек, умерли — 17. Такие данные приводит официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 641 919 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 626 328 человек, умерли 4965 человек.
За минувшие сутки выполнено 14 263 теста. Всего в стране проведено 10 223 286 тестов. Как вы думаете, какие настоящие цифры?