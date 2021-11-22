Футболисты «Баварии» не получат зарплату, пока не привьются от COVID-19 22.11.2021, 16:47

фото: РИА НОВОСТИ

Подобные санкции работодатели могут вводить согласно местным законам.

Футбольный клуб "Бавария" из немецкого Мюнхена не станет платить зарплату своим футболистам, которые не привились от коронавируса во время карантина, сообщает Sport1 (перевод - euroradio.fm) со ссылкой на руководство клуба.

Заработок не получат Микаэль Кюизанс, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих. Все пятеро игроков должны пройти карантин. При этом Киммих отправится на карантин во второй раз, из-за чего может лишиться 768 тысяч евро.

Подобные санкции работодатели могут вводить согласно местным законам.

"Бавария" досрочно прошла в плей-офф Лиги чемпионов. Клуб набрал 28 очков в 12 матчах и теперь является лидером в Бундеслиге.

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