Польша запланировала первую депортацию мигрантов и их пособников 6 22.11.2021, 16:46

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Фото: @MON_GOV_PL

Сейчас в специальных центрах для мигрантов в Польше находятся 1240 граждан Ирака.

На этой неделе Польша планирует депортировать 10 мигрантов и 10 организаторов нелегального пересечения границы. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальска.

По словам Михальской, сейчас в специальных центрах для мигрантов находятся 1240 граждан Ирака, 716 из которых обратились за международной защитой.

«На этой неделе мы планируем депортировать около 20 человек, в основном граждан Ирака и Ирана, в том числе 10 организаторов незаконного пересечения границы. Страна назначения, конечно, Ирак", - цитирует слова Анны Михальской польское издание Gazeta prawna (перевод - «Радые Свабода»).

На вопрос, сколько будет чартерных рейсов с иностранцами и когда они начнутся, она ответила, что сотрудники пограничной службы «хотели бы организовать как можно больше таких рейсов».

«Первый рейс пока в планах, поэтому я не буду говорить точно, когда он будет, потому что здесь это зависит не только от нас, но и от Министерства иностранных дел, и от иракской стороны, которая должна согласиться принять своих граждан», - отметила она.

«Мы хотим, чтобы в первом рейсе было около 80 человек. Почему только 80? Помните, что эти люди не летают в одиночку. Они летают с представителями неправительственных организаций, есть и охрана пограничников. Если группа состоит в основном из мужчин, наша охрана должна быть большей. Если это семьи, мы можем позволить себе меньшую охрану. Обычно врачи тоже летают», — объясняла пресс-секретарь пограничной службы Польши.

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