Нацбанк не аттестовал еще одного топ-менеджера Альфа-Банка 22.11.2021, 16:48

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До этого аттестацию не прошел председатель правления.

Нацбанк не аттестовал очередного топ-менеджера Альфа-Банка. 18 ноября специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что Александр Бобко не соответствующим требованиям к банковским управленцам, пишет zerkalo.io.

Напомним, в мае этого года эта же комиссия не аттестовала двух других топ-менеджеров этого банка, в том числе председателя правления. С чем может быть связано такое пристальное внимание комиссии при Нацбанке к топ-менеджерам Альфа-Банка, не поясняли ни в самом банке, ни регулятор.

Александра Бобко признали не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации для заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации. Сейчас Александр Бобко занимает позицию исполнительного директора банка, информация об этом указана на сайте финансового учреждения. Повторную оценку на соответствие можно пройти через 6 месяцев.

Напомним, в начале мая эта же комиссия «завернула» еще двух управленцев Альфа-Банка. Среди них были председатель правления Валерий Смоляк и директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский.

Смоляк и Застольский, как и Бобко, были членами правления банка. В Альфа-Банке в мае заявляли, что правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме.

К слову, на сайте Нацбанка не удалось найти информации о повторной аттестации Смоляка и Застолького. Уже истекли полгода, то есть можно снова проходить аттестацию.

С чем может быть связано такое пристальное внимание комиссии при Нацбанке к топ-менеджерам Альфа-Банка, не поясняли ни в самом банке, ни регулятор.

Напомним, в феврале АЛукашенко упоминал Альфа-Банк на совещании по развитию отечественной мотовелотехники. Тогда чиновники говорили про варианты, как «расчистить» долги некоторых госпредприятий. «Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия», — отмечал Александр Лукашенко.

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