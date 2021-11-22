закрыть
22 ноября 2021, понедельник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы запретили показывать телесериалы с участием женщин

9
  • 22.11.2021, 16:56
  • 2,772
Талибы запретили показывать телесериалы с участием женщин

В Афганистане установили для местных телеканалов новые правила вещания.

Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» представил местным телеканалам восемь новых правил вещания. Среди них — запрет на показ телесериалов с участием женщин. Об этом сообщает esquire.ru со ссылкой на Би-би-си.

Теперь по афганскому телевидению нельзя показывать фильмы и развлекательные шоу, которые не соответствуют принципам шариата и афганским ценностям. Также запрещен показ иностранных фильмов и сериалов, пропагандирующих иностранные культурные ценности и изображающих пророка Мухаммеда и его сподвижников.

При этом журналистки и женщины — ведущие телевизионных передач обязаны появляться в кадре с покрытой платком головой.

После захвата власти в Афганистане в середине августа талибы ввели в стране ряд жестких ограничений. В частности, афганцам запретили публично слушать и исполнять музыку, женщинам — выходить на улицу (даже на работу), а студенток частных университетов и колледжей обязали носить никаб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип