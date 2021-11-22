Талибы запретили показывать телесериалы с участием женщин 9 22.11.2021, 16:56

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В Афганистане установили для местных телеканалов новые правила вещания.

Пришедший к власти в Афганистане «Талибан» представил местным телеканалам восемь новых правил вещания. Среди них — запрет на показ телесериалов с участием женщин. Об этом сообщает esquire.ru со ссылкой на Би-би-си.

Теперь по афганскому телевидению нельзя показывать фильмы и развлекательные шоу, которые не соответствуют принципам шариата и афганским ценностям. Также запрещен показ иностранных фильмов и сериалов, пропагандирующих иностранные культурные ценности и изображающих пророка Мухаммеда и его сподвижников.

При этом журналистки и женщины — ведущие телевизионных передач обязаны появляться в кадре с покрытой платком головой.

После захвата власти в Афганистане в середине августа талибы ввели в стране ряд жестких ограничений. В частности, афганцам запретили публично слушать и исполнять музыку, женщинам — выходить на улицу (даже на работу), а студенток частных университетов и колледжей обязали носить никаб.

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