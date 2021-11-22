Ровно два года назад в Вильнюсе торжественно перезахоронили Калиновского и повстанцев 1863 года
- 22.11.2021, 17:36
- 1,074
Тогда по улицам столицы Литвы прошло грандиозное шествие под бело-красно-белыми флагами.
Ровно два года назад, 22 ноября 2019 года, тысячи белорусов приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения Героя Беларуси Кастуся Калиновского и двух десятков повстанцев 1863 года в Вильнюсе, пишет nashaniva.com.
По улицам столицы Литвы прошло грандиозное шествие под бело-красно-белыми флагами.
Калиновский объединил в колонне людей разных политических взглядов. Христианские демократы и либералы, националисты и социалисты, верующие и атеисты шли вместе.
Прощание состоялось в Кафедральном соборе Святых Станислава и Владислава в центре Вильнюса. Затем процессия двинулась к кладбищу Роса. По пути, у Острой брамы, прошел молебен.