Глава МИД Германии: В пятом пакет санкций будут белорусские судьи и силовики 9 22.11.2021, 17:43

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Хайко Маас

Лукашенко изолирует Беларусь.

Еврокомиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей.

«На прошлой неделе Совет по иностранным делам инициировал пятый пакет санкций, который включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека», - сообщил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник в ходе конференции по Беларуси. Его заявление цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

По словам главы МИД Германии, Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем «гаранта стабильности», но последние события показали, что он, напротив, изолирует Беларусь и ведет ее к беспорядку.

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