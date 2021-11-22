Глава МИД Германии: В пятом пакет санкций будут белорусские судьи и силовики

Глава МИД Германии: В пятом пакет санкций будут белорусские судьи и силовики9
- 22.11.2021, 17:43
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Лукашенко изолирует Беларусь.
Еврокомиссия работает над пятым пакетом санкций против белорусских властей.
«На прошлой неделе Совет по иностранным делам инициировал пятый пакет санкций, который включает белорусских судей, прокуроров и представителей служб безопасности, ответственных за нарушение прав человека», - сообщил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник в ходе конференции по Беларуси. Его заявление цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
По словам главы МИД Германии, Кремль защищает Лукашенко, потому что видит в нем «гаранта стабильности», но последние события показали, что он, напротив, изолирует Беларусь и ведет ее к беспорядку.