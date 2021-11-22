Экс-пограничник о видео с пьяным солдатом: Уверен, что он не пил один 4 22.11.2021, 17:50

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У пьяного белорусского пограничника точно было с собой боевое оружие.

Вчера в интернете распространилась запись с границы, опубликованная Министерством национальной обороны Польши. На ней видно, как пьяный белорусский пограничник пытается обменяться сигаретой с польскими пограничниками. «Белсат» попросил прокомментировать этот случай бывшего прапорщика пограничной службы Беларуси.

Он много лет был профессиональным военным Государственного пограничного комитета Беларуси. Он покинул службу перед выборами и массовыми протестами в прошлом году. В настоящее время он находится в эмиграции в связи с политическими репрессиями. Давая комментарий, он попросил остаться анонимным из соображений безопасности.

«Я уверен, что он не пил один»

– Вначале должен подчеркнуть одну вещь. Белорусский пограничник, согласно регламенту (уставу), не имеет права общаться с польской или украинской стороной во время исполнения служебных обязанностей. Он не имеет права даже моргнуть на них, абсолютно ничего. Если он находится на патруле или на станции, ему также нельзя курить.

Об этом четко сказано в положении пограничной службы: нельзя разговаривать, пить, курить и выполнять другие действия, которые отвлекают вас от исполнения обязанностей. И тут он не только курит и разговаривает через границу, так еще и видно, что совершенно пьян.

– Мог ли он находиться в таком состоянии один в пограничной зоне? Кто-нибудь еще должен быть с ним?

– Я думаю, что мог. Возможно, он в этот момент был не в наряде, может, был в сторожевой башне и решил поехать на границу. Он мог быть и один, но ему не нужно было там быть.

В одном я уверен – если был пьян, то не один пил. Вероятно, что он делал это в какой-то компании.

– Значит, пьяных там было больше. Может кто-нибудь позволил ему пить?

– Их никто там не позволяет, они делают, что хотят. Известно, что в присутствии командира они этого бы не делали. Видно кого-то из руководства не было и они сами где-то взяли [алкоголь], либо их сирийцы спонсировали, и потянуло их на приключения.

– В Беларуси в пограничных войсках служат солдаты срочной службы и профессиональные военные. Может, это призывник?

– Я уверен, что это был не призывник. В той ситуации, которая сейчас сложилась на границе, я уверен, что солдат срочной службы туда не пускают. Чтобы они этого не видели той ситуации. Потому что они в конце концов уйдут из министерства и тогда могут кому-то обо всем этом рассказать. Теперь там служат профессиональные солдаты, унтер-офицеры и офицеры, но не солдаты обычной службы. Призывник – ненужный свидетель.

– Почему белорусский пограничник пытается разговаривать с поляками по-английски?

– И у него ничего не получается…

– Потому что поляки не хотят или не могут отвечать. Но разве солдат, который служит на польской границе, не должен знать польский язык?

– Зачем ему знать? Нигде не сказано, что при служении на данной границе нужно знать язык соседней страны. Это не является обязательным. Если вы не служите на пограничном переходе – то вам стоит освоить какой-то минимум. Но это не пункт пропуска, это закрытая граница. Здесь работают ребята из застав, а не из переходов. Также могли прислать поддержку из резерва пограничной части.

– То, что он не знает польского языка, не означает, что его могли перевезти с другой границы, например, с латвийской или русской.

– По записи такого качества я не могу сказать, к какому подразделению он принадлежит. Но он одет в форму белорусской пограничной службы, так как военная форма имеет другой цвет и камуфляжный рисунок. Этот узор был введен 3-4 года назад, раньше у нас были разные цвета формы.

– А у него с собой могли быть боевые патроны?

– Исключительно. Если пограничник получает приказ об охране государственной границы на таком-то участке, он всегда берет боевые патроны. Никаких учебных, только боевое оружие. Ну, если бы он самовольно не оставил сторожевую заставу, чтобы прогуляться по лесу, то у него могло бы и не быть с собой оружия.

– Что теперь будет с этим пограничником?

– Если узнают, то должны уволить. Абсолютно точно. Тем более, что запись попала в интернет. И его руководству тоже будет плохо. Его непосредственному командиру будет хуже всего, он может быть лишен премии и звания.

– Значит, это была не умышленная акция?

– По-моему, это не могло быть намеренно. Я думаю, что, несмотря на то, что белорусские власти нарушают закон, пьяных военных специально отправлять на границу не будут. Думаю, что это случайность.

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