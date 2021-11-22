Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины для подростков 22.11.2021, 18:01

Новых побочных эффектов у участников исследования не выявили.

Вакцина против коронавируса от Pfizer/BioNTech по итогам третьей фазы испытаний показала высокую эффективность для защиты от заболевания среди подростков от 12 до 15 лет, говорится в сообщении разработчика, пишет РБК.

«Последние результаты исследования <...> демонстрируют, что после второй дозы вакцина была на 100% эффективна от недели до четырех месяцев», — заявили в BioNTech.

В исследованиях участвовали 2228 подростков. Как заявили разработчики, было подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом, при этом все выявили в группе, которой ввели плацебо. Среди тех участников, которые получили препарат, случаи заболевания не выявили.

«Профиль побочных эффектов в целом соответствовал предыдущим данным о клинической безопасности вакцины», — добавили в компании.

Разработчики направят результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другие регуляторы. В CDC указывают, что среди возможных побочных эффектов — температура, усталость, головная боль, озноб и тошнота. «Эти побочные эффекты являются нормальными признаками того, что ваше тело строит защиту, и должны исчезнуть в течение нескольких дней», — пояснили в ведомстве.

FDA одобрило экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech для подростков 12-15 лет в мае. В агентстве говорили, что провели тщательный анализ всех доступных данных и подтвердили что преимущества препарата для этой возрастной группы перевешивают известные риски.

В марте Pfizer и BioNTech объявили о начале тестирований своей вакцины на детях младше 12 лет. В ноябре FDA выдало разрешение на применение препарата для детей от пяти до 11 лет.

Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса разрешена еще в ряде стран, например, в Грузии. Первым государством, которое ввело обязательную вакцинацию для детей в возрасте от пяти до 11 лет, стала Коста-Рика.

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