Трое белорусских православных священников умерли от коронавируса на протяжении 10 дней 2 22.11.2021, 18:15

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протоиерей Михаил Концевич

Самому младшему из них было 65 лет.

О трех смертях произошедших в конце октября сообщила рабочая группа при Патриархе Московском по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, пишет «Наша ніва».

21 октября 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 68-м году жизни скончался клирик Молодечненской епархии Белорусского экзархата иерей Николай Горбачонок.

Горбачонок был настоятелем Свято-Троицкого храма городского поселка Kривичи Мядельского района.

26 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 83-м году жизни скончался клирик Новогрудской епархии Белорусского экзархата протоиерей Виктор Боковец, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора в Слониме.

«Спасо-Преображенский собор во время войны сильно пострадал, а в 1963 году был взорван богоборцами. От величественного здания остался только фундамент. По благословению и при помощи правящего архиерея, прихожан храма и неравнодушных людей отец Виктор много поработал над его восстановлением», — сообщается в заметке о смерти священника.

30 октября умер клирик Брестской епархии Белорусского экзархата протоиерей Михаил Концевич, настоятель прихода храма Святого апостола Иоанна Богослова в деревне Черевачицы Кобринского района. Концевичу было 65 лет.

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