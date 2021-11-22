В Ираке открылся ресторан с роботами-официантами 3 22.11.2021, 18:46

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Посетители ресторана также могут совершить импровизированное путешествие в космос.

В иракском городе Мосул открылся ресторан, в котором заказ принимает интерактивный стол, а блюда разносят роботы-официанты. По словам собственника ресторана Рами Чкиб Абдельрахмана, роботы импортированы, но над их программированием работали местные инженеры, сообщает Techxplore.

Страну, в которой были куплены роботы, Абдельрахман не называет. Вместе с тем, он с гордостью подчеркивает, что все в ресторане является цифровым, включая 15 диджитал-столов с встроенным интерактивным меню.

«По телевизору вы видите роботов и столы с сенсорными экранами в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я постарался принести эти идеи в Мосул. Мы видели концепцию в социальных медиа, более чем в одном месте», - поделился собственник ресторана.

Мосул был оккупирован боевиками «Исламского государства» в 2014-2017 годах, город до сих пор сохранил следы войны. Поэтому Абдельрхаман и его коллеги стремятся предоставить жителям Мосула возможность сбежать из реальности и совершить импровизированное путешествие в космос. Так, им открываются виды на Землю, сделанные с космической станции, а сами роботы-официанты напоминают астронавтов.

Вместе с тем, роботы не заменили весь персонал в ресторане. Им помогают четверо официантов-людей, которые расставляют на столах заказы, принесенные роботами.

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