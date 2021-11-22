Европейцы резко перестали поддерживать популистские идеи 1 22.11.2021, 19:06

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Лидером по непринятию популизма исследователи называют Данию.

За последние три года в Европе, как и в Америке, значительно сократилось число тех, кто поддерживает популистские тезисы. В принципе, популизм исчерпывает себя во всем мире, пишет Guardian.

Центр исследования общественного мнения YouGov совместно с Guardian опросил 1000 человек в 10 европейских странах и 17 странах вне Европы (в том числе в России, США и Китае) и выяснил, насколько изменилось отношение людей к основным идеям популизма.

По всем пунктам популисты потеряли значительное количество сторонников за последние 3 года в Европе.

Один из основных тезисов популистов: моя страна разделена на обычных людей и коррумпированную элиту, эксплуатирующую обычных людей.

За три года людей, которые так считали, стало в среднем на 10% меньше в странах Европы. Во Франции этот показатель снизился с 61% до 49%, В Дании — с 29% до 15%, в Польше — с 65% до 54%, например.

Второй ключевой тезис классического популиста: власть намеренно в своих интересах скрывает от нас много важной информации.

На 6—17% меньше людей сейчас верят в это. Во время пандемии появилось ощущение, что многие поверили в конспирологические теории. Тем не менее, исследование показывает, что доля верящих в такие теорий наоборот сократилась в Европе за последнее время.

Еще один тезис популизма: воля людей — главный принцип в определении политики государства.

Если три года назад 66% французов поддерживали такой принцип, то в этом году — только 55%. Так же резко уменьшилось число сторонников этого принципа в Германии, Дании, Испании, Италии и Польше. Все больше людей согласны с тем, что иногда политикам нужно предпринимать и непопулярные меры.

В то же время популярность популизма феноменально выросла за период 1998—2018 гг. — с 7% до 25% (более чем в три раза). После чего начался ее спад.

Тем не менее, хотя сторонников популизма на сегодня стало меньше, они серьезно радикализировались, что можно объяснить пандемией (взять хотя бы антипрививочные настроения).

Интересно также, что если в большинстве стран заметно снизилась доля симпатизирующих популистам, то в Америке эта доля не снизилась, но и не возросла. Исследователи отмечают, что это можно объяснить глубоко укоренившейся традицией американцев — быть недовольными политическим истеблишментом в принципе.

Лидером же по непринятию популизма исследователи называют Данию: процент людей, которые одобряют популистские теории, там последовательно низкий.

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