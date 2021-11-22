Петер Стано: Многое из того, что говорит Лукашенко, никак не связано с реальностью 19 22.11.2021, 19:18

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Петер Стано

ЕС начал переговоры по возвращению мигрантов домой, но без потерявшего связь с реальностью диктатора.

Внешнеполитическая служба Евросоюза уже приступила к техническим переговорам с Беларусью, в том числе с МИД страны, о репатриации мигрантов. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано, сообщает ТАСС.

— Обычно мы не комментируем то, что говорит господин Лукашенко, потому что многое из этого никак не связано с реальностью, — заявил Стано в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Лукашенко о том, что представители Евросоюза не выходят на контакт.

Тем не менее, представитель ЕС отметил, что контакты с Беларусью по этому вопросу налажены.

— Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси [Владимиром Макеем], консультации ведутся и на других уровнях, — сказал Стано. — Их единственная цель — способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране.

Он добавил, что Еврокомиссия проводит контакты на экспертном уровне «с Беларусью и гуманитарными организациями ООН».

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