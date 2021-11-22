С начала года в Германию из Беларуси нелегально въехали более 10 тысяч человек 5 22.11.2021, 19:25

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Данные озвучила немецкая полиция.

Федеральная полиция Германии с начала текущего года выявила 10 128 нелегальных мигрантов, въехавших с территории Беларуси. При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев нелегального въезда мигрантов, прибывших из Беларуси, сообщил президиум федеральной полиции в Потсдаме в понедельник, 22 ноября, передает DW.

По данным ведомства, за период с января по июль в Германию через Беларусь въехали в общей сложности 26 нелегальных мигрантов, в августе - 474, в сентябре - 1903, в октябре - 5285. При этом эпицентром по-прежнему является германо-польская граница, на которой с августа наблюдается "высокое миграционное давление", отмечается в заявлении. Нормализация ситуации "в настоящее время не предвидится", указала далее полиция.

Германо-польская граница является внутренней границей Шенгенской зоны, ее можно перейти в любое время и любой точке. На фоне конфликта с Минском и увеличения потока нелегалов федеральная полиция усилила меры контроля в приграничных районах.

Гибридная атака Лукашенко на ЕС

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего - ситуация в Польше, Латвии и Литве, на территорию которых через Беларусь пытаются проникнуть мигранты. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.

Лукашенко требует, чтобы нелегальных мигрантов в Беларуси приняла Германия. 22 ноября Берлинответил отказом. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении белорусского руководства и тех, кто несет ответственность за доставку беженцев из ближневосточных стран в Минск.

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