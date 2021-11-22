БОР подвел итоги 23-го дня забастовки 22.11.2021, 19:35

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Бастуй, белорус!

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги двадцать третьего дня забастовки.

На сегодняшний момент число отсутствующих на рабочих местах по разным причинам сотрудников сохраняется на уровне более миллиона сотрудников из четырех миллионов трудоспособного населения. Однако стоит отметить, что данный показатель увеличивается самими властями, которые массово увольняют сотрудников предприятий, не заменяя их новыми. Таким образом, коллапс на большинстве из них неизбежен по естественным причинам.

Нам стало известно о массовых зачистках на заводе «Химволокно», что еще больше увеличивает недовольство сотрудников и накаляет обстановку в регионах.

Минтранс подготовил нововведения в регулирование работы служб такси, которые приведут к сокращению численности таксистов, подорожанию тарифов и уходу водителей «в тень», что впоследствии лишит режим 55-70 млн налоговых поступлений в год.

Социальное напряжение создает также миграционный кризис, эскалация которого в любой момент приведет к началу военных действий на границе.

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