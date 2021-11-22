Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию 19 22.11.2021, 19:37

6,728

Банкомат выплатил деньги, но кто-то забыл их забрать.

В польском городе Свиноуйсьце гражданин Украины сдал в полицию 5 тыс. злотых (более €1 тыс.), которые кто-то забыл взять в банкомате. Об этом сообщили на сайте городской полиции 19 ноября.

В полиции рассказали, что украинец обратил внимание на светящееся сообщение на экране банкомата: "Забери деньги". Как оказалось, банкомат выплатил деньги, но кто-то забыл их забрать. Мужчина отправился с деньгами в полицию.

Спустя несколько часов в отделение позвонила взволнованная женщина, которая просила о помощи. По ее словам, деньги забыл забрать ее муж.

"Благодаря честности мужчины законный владелец смог вернуть свои деньги", – заявили в полиции и призвали следовать примеру украинца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».