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Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию

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  • 22.11.2021, 19:37
  • 6,728
Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию

Банкомат выплатил деньги, но кто-то забыл их забрать.

В польском городе Свиноуйсьце гражданин Украины сдал в полицию 5 тыс. злотых (более €1 тыс.), которые кто-то забыл взять в банкомате. Об этом сообщили на сайте городской полиции 19 ноября.

В полиции рассказали, что украинец обратил внимание на светящееся сообщение на экране банкомата: "Забери деньги". Как оказалось, банкомат выплатил деньги, но кто-то забыл их забрать. Мужчина отправился с деньгами в полицию.

Спустя несколько часов в отделение позвонила взволнованная женщина, которая просила о помощи. По ее словам, деньги забыл забрать ее муж.

"Благодаря честности мужчины законный владелец смог вернуть свои деньги", – заявили в полиции и призвали следовать примеру украинца.

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