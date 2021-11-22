Степана Латыпова этапировали в колонию «волчьи норы» 4 22.11.2021, 19:56

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Степан Латыпов

На одном из судебных заседаний политзаключенный совершил попытку суицида.

Степана Латыпова, политзаключенного жителя «Площади перемен» этапировали в ивацевичскую колонию №22, которую также называют «волчьи норы», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Напомним, Степана Латыпова осудили на 8,5 лет лишения свободы в условиях колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин. Его обвинили в создании дворового телеграм-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции.

Степан Латыпов не признал вину, на одном из судебных заседаний он совершил попытку суицида, попытавшись вскрыть себе горло ручкой.

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