Канцлер Австрии: Причастные к миграционному кризису в Беларуси будут отвечать за свои действия 8 22.11.2021, 20:03

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Александр Шелленберг

ЕС должен действовать решительно, чтобы не создавать подобных прецедентов в будущем.

Канцлер Австрии Александр Шелленберг заявил, что ответственные за нарушение прав человека в Беларуси рано или поздно понесут ответственность за свои действия, передает eurointegration.com.

"Для нас очень важно, что мы хотим продолжить борьбу с безнаказанностью. Исполнители тяжких нарушений прав человека должны знать, что в один день, рано или поздно, они понесут ответственность за их действия. В ситуации с Беларусью не будет безнаказанности", - сказал Шелленберг.

По его словам, ЕС должен действовать решительно, чтобы не создавать подобных прецедентов в будущем.

"Мы видели похожую ситуацию прошлой весной на границе Турции и Греции. Надо откровенно говорить, что сегодняшняя ситуация не уникальна. И то, как мы будем реагировать сейчас, может создать прецедент и пошлет сигнал третьим странам, что "да, вы можете шантажировать ЕС". Поэтому я считаю, что мы должны четко и совместно реагировать, и у нас есть юридические основания помочь Польше", – сказал канцлер.

"Я не понимаю, почему литовские или польские налогоплательщики должны нести все бремя по защите нашей общей внешней границы. Поэтому я выступаю за помощь этим странам", – добавил он.

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