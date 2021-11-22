В Грузии телеэфир прервал кот

В Грузии телеэфир прервал кот6
- 22.11.2021, 20:06
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Видеофакт.
В Грузии во время прямого эфира телекомпании Кавкасия кот запрыгнул на стол. Курьезный момент опубликовали в соцсетях.
Участники эфира обсуждали политические события в Грузии. Ведущему Давиду Акубардия пришлось временно сменить тему разговора. Он сказал, что кота зовут Какуца.
Кот не реагировал на просьбы, поэтому телеведущему пришлось обратился к ассистентам за помощью.
Гость эфира отреагировал с улыбкой. Передача после перерыва была продолжена в обычном режиме.