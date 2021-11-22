В Беларуси острая нехватка медиков 11 22.11.2021, 20:18

8,112

Только в одних Россонах ищут почти 30 врачей.

«Радыё Свабода» посмотрело вакансии врачей в официальном общенациональном банке вакансий.

Пружаны: 17 вакансий в районной больнице

Пружаны - город в Брестской области с населением 19 000 человек. Согласно банку вакансий, здесь ищут на работу 21 специалиста.

Физиотерапевту Пружанской центральной районной больницы предлагают 800 рублей в месяц, а травматологу-ортопеду той же больницы готовы платить тысячу рублей.

Самая высокая зарплата у врача скорой помощи - 1150 рублей. Всего в районной больнице 17 мест для врачей.

Кроме того, Пружаны ищут двух фельдшеров на зарплату от 500 до 900 рублей и одну медсестру на зарплату 600 рублей.

Дятлово: ищут 26 врачей и 13 медсестер

Дятлово - небольшой город в Гродненской области с населением менее 8000 человек. 26 врачей ищут в Дятловской центральной районной больнице. Заработная плата колеблется от 550 до 900 рублей за ставку. Например, психотерапевту предлагают 550-570 рублей.

Акушеру-гинекологу предлагается 820 рублей, в больнице таких вакансий две.

Кроме того, в центральную районную больницу ищут 13 медсестер. Максимальная зарплата - 600 рублей.

Лунинец: в одну больницу нужно 13 врачей

Лунинец - город в Брестской области с населением менее 30 000 жителей. В Лунинецкую центральную районную больницу ищут 13 врачей: терапевт, реаниматолог, уролог, хирург - все специальности разные.

Самая высокая зарплата - 1000 руб. В этой же больнице ищут медсестру по ставке 0,25, предлагают от 200 руб.

Россоны: 28 врачей - только в одну больницеу

Россоны - город в Витебской области с населением менее 5000 человек. Россонская центральная районная больница ищет 28 врачей. Заработная плата в размере от 700 до 1000 руб.

В этой же больнице 13 вакансий на должность медсестры. Заработная плата в размере от 500 до 700 руб.

А что в столице?

Находим 925 вакансий специалистов в Минске. Зарплаты выше, чем в регионах. Например, врач общей практики 19 поликлиники Первомайского района Минска готов заплатить 1300 рублей.

В 16 поликлиниках Минска врачу общей практики предлагается 1 500 рублей в месяц.

Также в столице 958 вакансий на должность медсестры. Заработная плата колеблется от 600 до 1000 рублей.

В настоящее время в национальной базе данных вакансий имеется 4556 вакансий для врачей и 2 971 вакансия для медсестер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».