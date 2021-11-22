Какую одежду белорусская молодежь покупает в секондах и сколько тратит на нее 1 22.11.2021, 20:53

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Hugo Boss не в почете, ищут Nike и Stone Island.

Еще лет 15 назад многие посматривали на секонд-хенды брезгливо — как на прибежище бедных и малоимущих, тех, кто не может позволить себе купить новую одежду. Но время все поменяло. Теперь в секонды в поисках сокровищ приходят модницы и стилисты, а некоторые парни и девушки целенаправленно стараются одеваться только в подобных магазинах. Onliner.by попытался разобраться в корнях тренда, узнали, от каких брендов фанатеет молодежь и сколько можно потратить на подобных шопингах.

Набеги на секонд-хенд и охота за брендами

Этими магазинами уже никого не удивишь. Они давно прописались во всех белорусских городах и даже небольших поселках. В Минске наиболее популярным считается трио секонд-сетей «Мода Макс», «Адзенне» и «Эконом-Сити». В основном там представлен масс-маркет, привезенный из Великобритании. На полках легко наткнешься на рубашки и майки от крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer и на одежду от F&F, River Island, H&M и Superdry. А если повезет, можно найти качественные вещи от известных брендов типа Hugo Boss или Ralph Lauren, которые стоят в секондах в десятки раз дешевле, нежели в фирменных магазинах. Неудивительно, что привоз нового товара практически всегда сопровождается ажиотажем.

Пару лет назад в интернете появился эпичный ролик, как десятки людей штурмовали один из витебских секонд-хендов, едва не устроив там давку. В этот день был завоз нового товара и еще до открытия магазина у дверей собралась солидная очередь. Когда двери открылись, толпа буквально влетела в магазин и ринулась к мужским и женским отделам. Как оказалось, подобные набеги покупателей (среди них преимущественно парни) до сих пор не редкость и происходят едва ли не каждую неделю.

Признаюсь, сам время от времени захожу в секонд-хенды и нередко по утрам видел большие очереди у одного из магазинов на Каменной Горке, но ни разу не наблюдал за тем, как ведут себя эти покупатели. 20 ноября в этом магазине был очередной привоз. Подойдя за пять минут до открытия, оказался в самом конце толпы из 20 человек. Передо мной стояли обычные покупатели, а к двери буквально прилипла группа тинейджеров, высматривавших что-то через стекло.

Как только двери открылись, они побежали к мужскому отделу, начали «перелистывать» майки, куртки, рубашки, просматривая бирки с названием брендов. Чуть позже они собрались у примерочных, показывая друг другу свой улов: спортивные штаны, кроссовки и свитшоты. Если что-то не подходило, возвращали на место. Буквально через час после открытия магазина парни, оставив после себя немного поредевшие отделы с майками и кофтами, ушли. Как считают некоторые шопоголики, искать после них хорошую вещь в секонд-хенде нет смысла: все самое качественное быстро разбирается.

Сотрудница одного из столичных секондов, расположенного в районе Зеленого Луга, рассказала, что многих постоянных клиентов знает в лицо и даже может с уверенностью сказать, по каким дням они приходят в магазин.

Некоторые из них в день завоза появляются у дверей магазина за полтора часа до открытия, чтобы занять очередь.

Это в основном молодежь. Ее интересует преимущественно спортивная и уличная одежда. В день обновок в сети «Мода Макс» за килограмм вещей вы отдадите около 50 рублей, а в фирменных магазинах всего одна вещь будет стоить гораздо дороже.

«Многие гонятся за модой и хотят выглядеть так, как люди с обложек»

Один из тех, кто не прочь приодеться в секонд-хендах, — минчанин Валентин Кобяков. Ему 20 лет, в этом году он окончил колледж и в свободное время снимает для своего YouTube-канала видео о походах по секондам. Самый популярный ролик Кобякова собрал 87 тысяч просмотров: в нем рассказывается, как покупатель за одно посещение секонда нашел кофту и куртку от Stone Island — одного из самых дорогих и почитаемых среди молодежи брендов. В Минске пуховики этого производителя продаются за тысячу долларов, а рюкзак можно приобрести за 406 у. е.

Мы встречаемся с Валентином недалеко от станции метро «Институт культуры». Его сегодняшний прикид практически полностью состоит из вещей, купленных в секонд-хенде. За куртку Berghaus парень выложил порядка 35 рублей, кроссовки Nike Air Force обошлись ему в 95 рублей, а найковская байка — всего в 20. Как говорит Валентин, практически на каждой вещи он сэкономил примерно в 10 раз. Особой разницы, где покупать вещи в хорошем состоянии — в фирменном магазине либо в секонде, он не видит.

— По детству я, скажем так, не очень хорошо относился к секонд-хенду, когда мне что-то такое предлагала мама. Но со временем все переросло в нормальное отношение. А почему нет? Вместе с друзьями стали искать для себя в секондах недорогие брендовые вещи или просто что-то прикольное, — начинает разговор Валентин. — Потом все это вылилось в хобби. Я снимаю видео о том, что покупаю, как это у нас происходит и в какую стоимость все обходится. Одни ребята против моего увлечения, не хотят, чтобы их снимали в магазине, но большинство ничего против того, что я делаю, не имеют. Они с этим уже свыклись.

— Почему многие тинейджеры одеваются в секондах?

— Гонятся за модой и брендами, хотят выглядеть так, как люди с обложек. Они смотрят, как другие одеваются, поэтому такие вещи сами ищут и покупают. Меня это не так интересует. Хочу приятно выглядеть, и необязательно вещь должна относиться к какому-то известному бренду.

Как говорит Валентин, многие новички совершают одну большую ошибку — скупают вещи брендов, которые не особо ценятся в молодежной среде и достаточно часто попадаются в минских секонд-хендах. К таким собеседник относит практически весь масс-маркет и даже Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste и Calvin Kleine.

— Причем вещи оригинальные, могут быть в очень хорошем состоянии, а некоторые даже висят с бирками. Мы не купим, но их потом возьмут люди постарше. Они любят такую одежду, а среди нас она не ценится. Что котируется? Сейчас пошел большой спрос на Nike. Активно берут вещи от дорогостоящих The North Face, C. P. Company, Stone Island, за которым все гонятся, Off-White, Napapijri, Supreme, хотя последний встречается редко. У нас даже этот бренд не представлен своим магазином. Кроме того, нам интересны винтажные вещи из 1990-х — олимпийки и ветровки, — но они не так часто встречаются. Важно, чтобы они были оригинальными, и мы обращаем внимание на бирки и материал, из которого эти вещи произведены.

Поиск вещей иногда напоминает азартную охоту, и шопоголики из секондов нередко в интернете делятся между собой трофеями. Для этого во «ВКонтакте» существуют специальные паблики, куда сбрасываются находки. Из свежего: буквально на днях в Витебске кто-то вернулся домой с двумя куртками Stone Island, а в Пинске в секонде нашли ботинки Dr.Martens. Такие в минских магазинах меньше чем за 470 рублей вряд ли купишь.

Кобяков признается, что его самый солидный чек в секонд-хенде составил 150 рублей. Эту сумму он потратил на пять вещей. По его словам, в фирменных магазинах они стоили бы гораздо дороже. К слову, покупатели в секондах иногда вместе с вещами находят мелочь, которая осталась в карманах от прежних хозяев. В основном это монеты, салфетки и чеки. А однажды Валентин нашел в кармане железнодорожный билет из Уэльса.

На перепродаже вещей особо не заработаешь

Еще одна категория молодых клиентов секондов — ресейлеры. Они покупают одежду в магазинах, а потом сбывают на различных площадках в интернете, завышая цену в несколько раз. Нам удалось связаться с некоторыми из них, но практически все отказались разговаривать с нами под запись даже на условиях анонимности. Однако кое-что все же узнать удалось.

Подобным делом занимаются в основном подростки либо студенты. Именно они стоят в очередях в дни завозов и устраивают забеги к стендам с вешалками. Вот что рассказал человек, становившийся участником подобных гонок:

— Чем ближе ты стоишь в очереди к двери, тем больше у тебя шансов и времени на то, чтобы найти что-то интересное. Все хотят быть первыми. Ну и у них выше вероятность взять что-нибудь интересное. В толпе случаются перепалки. Я был в Украине, и там в каждой очереди случалось минимум два конфликта. У нас людей поменьше в очередях, но подобное происходит и тут. Правда, до драк не доходило и все заканчивалось словесными перепалками.

Как рассказал один из собеседников, для них это что-то вроде небольшой подработки, которая позволяет сходить в McDonald’s, но существенных денег не приносит. Истории, когда удается вещь перепродать в десять раз дороже, чем она была приобретена, случаются, но они очень редкие.

Если же ты хочешь более-менее на этом зарабатывать, то покупкой и продажей нужно заниматься ежедневно. Что любопытно, некоторые умудряются иногда перепродавать одежду прямо в секонд-хенде, уступая найденную вещь товарищу за 5—10 рублей.

«Спорт и комфорт окончательно вошел в гардероб, и это стало заметно в повседневной жизни молодежи»

Стилистке Майе Старовойтовой 31 год. В секонд-хендах она одевается с пятого класса и относится к ним предельно адекватно.

— Раньше 90 процентов моего гардероба было оттуда, — признается девушка. — Лично я всегда ищу базовые вещи: свитеры, футболки, джинсы. Но это редкие находки, потому что они еще должны быть актуального фасона. Кроме того, выбираю винтажные вещи, но у нас почти не осталось мест с такой одеждой. Сейчас процент вещей из секонда в моем гардеробе, конечно, уже намного меньше. Связано это с ассортиментом: большинство секондов привозят неактуальный масс-маркет. Но если бы там было больше винтажа, мой процент остался бы прежним.

По словам Майи, нынешняя молодежь активно выражает себя через одежду, она более смелая и креативная. Три главных отличия в одежде от старшего поколения — это спорт, винтажные вещи из 1990-х и оверсайз. Как считает девушка, молодежь полюбила секонды по нескольким причинам.

— Во-первых, это рост популярности спортивных и street wear брендов в мире, — объясняет Майя. — За последние 5—7 лет спорт и комфорт окончательно вошли в гардероб людей, и это стало заметно в повседневной жизни. А во-вторых, изменилось отношение человека к одежде. Тут, как мне кажется, получился странный парадокс.

С одной стороны, люди устали от одежды, хотят больше качества и меньше количества, а с другой — сложно отказаться от покупки фирменных джинсов за 20 рублей, даже если они будут десятыми в шкафу.

Сейчас активно продвигается идея вторичного потребления. И в подобных магазинах большой процент абсолютно новой одежды: остатки брендов либо вещи, которые носили раз или два.

Майя Старовойтова говорит, что производство одежды — самая грязная индустрия на планете после нефепромышленности и входит в пятерку топ-факторов, влияющих на изменение климата и экологии. Поэтому секонды видятся одним из выходов из непростой ситуации. В них можно покупать то, что уже использовалось и было произведено, продлевая тем самым жизнь вещам.

Неизвестно, так ли глубоко наша молодежь погружается в проблемы экологии, но идея выглядеть хорошо и стильно за небольшие деньги кажется доминирующей в этой истории. Кстати, а как вы относитесь к секонд-хендам? Находили ли там настоящие шедевры и готовы ли принципиально из-за экологии одеваться в этих магазинах?

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