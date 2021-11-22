Сергей Дылевский: Сегодня каждый работник госпредприятия может оказаться на улице 1 22.11.2021, 21:07

Сергей Дылевский и Лех Валенса

Наше молчание приведет к безработице.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов активнее присоединяться к забастовке.

– По самым скупым подсчетам списочные увольнения «нелояльных» начались на десятках предприятий по всей Беларуси. Тысячи людей рискуют оказаться без работы не потому что плохие специалисты или не выполнили план, а просто потому, что не то сказали, не так посмотрели или подумали.

Фактически, сегодня каждый работник госпредприятия может оказаться на улице. По большому счету у власти для таких действий две причины:

Первая и очевидная — это попытка подавления любого инакомыслия на местах.

С августа прошлого года по этим причинам уволены десятки тысяч людей. Причем замечу, подавляющее большинство из них — это квалифицированные специалисты и мастера своего дела. Таким образом, люди, уволенные с госпредприятий, уезжают заграницу, где их охотно берут на работу за зарплаты в разы выше, чем в Беларуси.

Выходит, что власти своими «гениальными распоряжениями» приносят огромный ущерб предприятиям, выживая из них высококлассных спецов.

Вторая, менее заметная, но более важная причина — это так называемая «оптимизация». За этим словом в понимании белорусских властей стоит тотальная зачистка численного состава предприятий с целью продажи наших заводов. Уже сегодня интернет пестрит новостями о том, что в Беларусь из России приезжают чинуши всех мастей, бизнесмены и спекулянты, жаждущие навариться с целью осмотра и оценки наших заводов и фабрик.

Как в первом так и во втором случае все это происходит с нашего с вами молчаливого согласия.

Рабочие в Беларуси разучились стоять друг за друга, защищать друг друга, бороться за свои права. Когда по надуманным причинам увольняют нашего коллегу, напарника, сменщика, мы сильнее вжимаем головы в плечи и надеемся, что нас это не коснется. Мы думаем, что нас пронесет. Ведь наша хата с краю. Так вот, прошло это время. Сегодня каждый может оказаться «за забором».

Не стоит забывать, что так называемый налог на тунеядство никто не отменял. Вслед за увольнением, когда с вас уже невозможно будет сдирать налоги, власти начнут грабить вас через повышенные налоги на ЖКУ. А сверху еще и в ЛТП посадят. Ведь для этого всего-то и нужно, чтобы человек год не работал и три анонимки. Схема обкатанная годами.

Так что же мы можем делать, когда в стране не до законов? Все очень просто. Нужно бороться за свои права. Причем, бороться и за себя, и за соседа. Начальник обидел напарника? Остановили работу всей бригадой. Не вышли на смену. Остались дома! Как бы это противоречиво не звучало, что, мол, ему только на руку, не нужно зарплаты платить, Cинепалый больше всего боится забастовок. Протесты на улицах он, может, и способен подавить, но вот отказ от работы, бойкотирование системы он подавить просто не в состоянии.

И не нужно думать, что забастовка ему только на руку. Это не так. Забастовка прямо показывает, что народ Беларуси его отвергает. Как бы он ни старался, как бы ни пыжился, создавая новые абсурдные указы, он не сможет заставить людей работать против воли.

Именно забастовкой, трудовым бойкотом мы сможем отстоять свои права и рабочие места. Именно забастовкой мы защитим свои предприятия от разграбления.

Бастуй, Беларусь!

Жыве Беларусь!

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