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США уговорили мир снижать цены на нефть

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  • 22.11.2021, 21:47
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США уговорили мир снижать цены на нефть

Байден уговорил некоторые страны использовать собственные стратегические нефтяные запасы.

Президент США Джо Байден уговорил некоторые страны мира последовать примеру его администрации и использовать собственные стратегические нефтяные запасы для снижения цен на глобальных рынках, пишет Bloomberg.

По данным издания, о начале нефтяных интервенций в координации с другими странами может быть объявлено 23 ноября. В США для этого будут использоваться запасы национального стратегического резерва, созданного в 1973 году после глобального энергетического кризиса.

Ожидается, что к США присоединятся Япония, Индия и Южная Корея. В середине ноября Байден поднимал эту тему в ходе онлайн-саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний не исключил возможности действовать в координации с Вашингтоном, но не стал брать на себя каких-либо обязательств. 22 ноября стало известно, что страны-участницы соглашения ОПЕК+ также могут подкорректировать планы добычи нефти в рамках общих намерений о ее сокращении.

Предполагается, что использование резервов позволит увеличить предложение нефти на глобальном рынке и, как следствие, добиться снижения цен. Начиная с 18 ноября стоимость январских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на бирже ICE снижается и к моменту публикации достигла 79,54 доллара за баррель.

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