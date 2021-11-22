В Украине предложили законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси 4 22.11.2021, 22:01

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован соответствующий законопроект.

В Верховной Раде Украины 19 ноября зарегистрирован законопроект №6329 авторства нардепа от "Слуги народа" Александра Дануцы, которым предлагается законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси, передает “Гордон”.

"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу, – говорится в пояснительной записке к документу. – В то же время уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению к демократическому режиму, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведение прозрачных и демократических выборов, прекращение притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождение всех политзаключенных".

В частности, законопроектом предлагается запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.

Ожидается, что принятие документа Радой "продемонстрирует усилия Украины на пути к стабилизации ситуации в Республике Беларусь, в частности на ее границах, и будет способствовать обеспечению соблюдения международных стандартов в области прав человека".

Также "реализация положений законопроекта будет способствовать импортозамещению, диверсификации рынков и сдерживать утечку валюты из страны", отмечается в пояснительной записке.

22 ноября законопроект авторства Дануцы направлен на рассмотрение комитета Рады.

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