В Украине предложили законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси

В Украине предложили законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси4
- 22.11.2021, 22:01
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован соответствующий законопроект.
В Верховной Раде Украины 19 ноября зарегистрирован законопроект №6329 авторства нардепа от "Слуги народа" Александра Дануцы, которым предлагается законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси, передает “Гордон”.
"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу, – говорится в пояснительной записке к документу. – В то же время уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению к демократическому режиму, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведение прозрачных и демократических выборов, прекращение притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождение всех политзаключенных".
В частности, законопроектом предлагается запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.
Ожидается, что принятие документа Радой "продемонстрирует усилия Украины на пути к стабилизации ситуации в Республике Беларусь, в частности на ее границах, и будет способствовать обеспечению соблюдения международных стандартов в области прав человека".
Также "реализация положений законопроекта будет способствовать импортозамещению, диверсификации рынков и сдерживать утечку валюты из страны", отмечается в пояснительной записке.
22 ноября законопроект авторства Дануцы направлен на рассмотрение комитета Рады.