закрыть
22 ноября 2021, понедельник, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине предложили законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси

4
  • 22.11.2021, 22:01
  • 2,730
В Украине предложили законодательно установить эмбарго на товары из Беларуси

В Верховной Раде Украины зарегистрирован соответствующий законопроект.

В Верховной Раде Украины 19 ноября зарегистрирован законопроект №6329 авторства нардепа от "Слуги народа" Александра Дануцы, которым предлагается законодательно установить эмбарго на товары происхождением из Беларуси, передает “Гордон”.

"Законопроектом запрещается импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, с момента вступления его в силу, – говорится в пояснительной записке к документу. – В то же время уважая суверенитет Республики Беларусь и стремление ее народа к возвращению к демократическому режиму, предлагаемые нормы должны быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств: проведение прозрачных и демократических выборов, прекращение притеснений прав политических деятелей и журналистов, освобождение всех политзаключенных".

В частности, законопроектом предлагается запретить заключение сделок, на основании которых у субъектов хозяйствования из Украины "возникают денежные обязательства" перед белорусскими компаниями.

Ожидается, что принятие документа Радой "продемонстрирует усилия Украины на пути к стабилизации ситуации в Республике Беларусь, в частности на ее границах, и будет способствовать обеспечению соблюдения международных стандартов в области прав человека".

Также "реализация положений законопроекта будет способствовать импортозамещению, диверсификации рынков и сдерживать утечку валюты из страны", отмечается в пояснительной записке.

22 ноября законопроект авторства Дануцы направлен на рассмотрение комитета Рады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип