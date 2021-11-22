Ученые создали искусственную геномную ДНК 3 22.11.2021, 22:05

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Она может развиваться и реплицироваться вне клетки.

Ученые из Университета Токио заявили о том, что им удалось создать искусственную геномную ДНК, которая способна реплицироваться («размножаться») и развиваться вне клетки. Как сообщает Phys.org, ученые использовали два гена, необходимые для репликации ДНК.

Способность к размножению и развитию является одной из ключевых характеристик живых организмов. Искусственные же материалы с подобными характеристиками создать очень сложно. Чтобы создать искусственную систему, способную к размножению и развитию, информация (гены), закодированные в ДНК, должны быть транслированы в РНК, белки – экспрессированы, а цикл репликации ДНК с этими белками должен повторяться в течение продолжительного времени.

На данный момент невозможно создать искусственную систему, в которой белки, необходимые для репликации ДНК, экспрессируются и выполняют свои функции.

Чтобы обойти эту проблему, ученые в новом исследовании использовали не сложный механизм репликации ДНК живых организмов, а упрощенную искусственную систему репликации с использованием всего двух генов - фермента репликации ДНК Phi29 и Cre-рекомбиназы. Исследователи предположили, что оба белка будут хорошо функционировать при низких концентрациях и смогут экспрессироваться в достаточных количествах даже в существующих бесклеточных системах трансляции. Ученым также удалось улучшить исходную ДНК, увеличив эффективность ее репликации в 10 раз. Цикл репликации повторялся в течение 60 дней.

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