В Италии одобрили ревакцинацию от коронавируса 1 22.11.2021, 22:41

1,736

Сделать новую прививку можно спустя месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило ревакцинацию от коронавируса. Сделать новую прививку против инфекции граждане Италии смогут спустя пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает РБК со ссылкой на Guardian.

По словам министра, решение о ревакцинации от коронавируса принял совет AIFA на последнем заседании. Сперанца отметил, что новую прививку можно будет сделать через пять месяцев после завершения первого курса вакцинации.

Глава итальянского Минздрава также подчеркнул, что бустерная доза вакцины от коронавируса имеет решающее значение для повышения уровня защиты от инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».