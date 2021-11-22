Мигранты – атакуют, а пограничники Беларуси прикрывают 22.11.2021, 22:59

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Польша описала тактику нападения на границу.

Пограничники Беларуси прикрывают мигрантов, которые осуществляют попытки атаки на границы Польши. Действия белорусов и нелегалов выглядят как спланированная тактика нападения. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что белорусские пограничники прикрывают нелегальных мигрантов в моменты, когда они пытаются штурмовать польскую границу. Причем действия обеих групп выглядят согласованно.

"Во время нападений на границу Республики Польша сотрудники белорусской службы принимают участие в прикрытии групп иностранцев, которые пытаются атаковать нашу границу. Обе группы осуществляют совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения", - подчеркнул Жарин.

Нелегальные мигранты снова пытались прорваться в Польшу через белорусскую границу. Около 150 нелегалов планировали попасть на польскую территорию в районе села Дубиче-Церкевне.

Около 70 мигрантов из Беларуси хотели попасть в Литву. В литовской погранслужбе зафиксировали смену тактики переброски беженцев белорусским режимом.

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