С начала года в Германию по «белорусскому маршруту» незаконно въехали более 10 тысяч человек 6 23.11.2021, 8:15

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Данные обнародовала федеральная полиция в Потсдаме.

C начала года в Германии выявлено около 10 тысяч человек, которые незаконно въехали в страну из Беларуси через Польшу. Такие данные приводит федеральная полиция в Потсдаме.

За первые семь месяцев 2021 года в Германии выявлено 26 мигрантов, незаконно попавших в страну по «белорусскому маршруту», в августе — 474, в сентябре — 1903, в октябре — 5285, за первые три недели ноября — свыше 2200.

«Федеральная полиция на германо-польской границе подвергается высокому миграционному давлению. В настоящее время нет никаких признаков смягчения ситуации», — сообщается в заявлении ведомства.

Миграционный кризис

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда в Сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам здесь находились около 3,5 тыс. человек.

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги». Около 400 человек вернулись в Ирак на первом эвакуационном рейсе.

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