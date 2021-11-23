«На щеках полутрупа появился странный румянец»: пропагандисты не знают, что делать с больным видом Лукашенко

«На щеках полутрупа появился странный румянец»: пропагандисты не знают, что делать с больным видом Лукашенко21
- 23.11.2021, 8:57
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Выглядит синепал настолько плохо, что ситуацию не спасает даже толстый слой штукатурки.
Телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на еще один аспект во время интервью Лукашенко ВВС – внешний вид пациента. Приведем два скрина, на которых разительна видна разница. Если на кадрах BBC синепал выглядит очень тускло, то на картинку «Геббельс-ТВ» покрасили так, чтобы на щеках полутрупа появился румянец.
Еще хуже выглядел террорист на встрече с губернатором Караником и генералом Караевым. Мы уже не раз писали, что обслуга в пуле Лукашенко временами не знает, что делать с внешним видом. Это был как раз тот самый случай. Выглядел синепал настолько плохо, что ситуацию не спас даже толстый слой штукатурки.
Однако пост не к тому, чтобы запасаться попкорном и наблюдать с дивана за процессом демонтажа системы. Запад активизировался со своим давление. Самое время добавить внутреннее. Тик-так.