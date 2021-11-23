Врач-невролог назвал неожиданное последствие COVID-19 1 23.11.2021, 8:27

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фото: adobestock

Специалист сравнил последствия коронавируса с известным заболеванием нервной системы.

Российский врач-невролог Павел Хорошев заявил, что заикание является новым побочным эффектом после COVID-19.

Специалист отметил, что как правило причиной заикания является логоневроз, однако поражение этой зоны коронавирусной инфекцией при заболевании COVID-19 также может стать причиной заикания.

Об этом сообщает издание ura.ru.

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток», – отметил Хорошев.

По его словам, коронавирусная инфекция также может спровоцировать тромбоз, ишемическую болезнь, вызвать инфаркт.

Специалист сравнил последствия COVID-19 с рассеянным склерозом, поскольку оба заболевания могут вызвать проблемы в любом органе и участке организма человека.

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